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Кремль призвал Белый дом к переговорам по поводу кибератак

Источник:
The Times
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Фото: Sibnet.ru

Москва призвала Вашингтон провести переговоры по поводу киберпреступности на фоне последней атакой-вымогательством, в проведении которой заподозрили российских хакеров, пишет The Times со ссылкой на свои источники.

Масштабная атака, которую американские СМИ приписали хакерской группировке группе REvil, «базирующейся в России или странах бывшего Советского Союза», затронула тысячи компаний как минимум в 17 странах. Хакеры потребовали от компаний миллионы долларов, отмечает авто статьи.

В прошлом месяце в Женеве президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина, что нападения на инфраструктуру США повлекут ответные меры. Республиканцы после последней атаки обвинили главу Белого дома в слишком мягкой политике в отношении к России.

The Times считает, что предложение Кремля о переговорах с Белым домом о кибербезопасности будет встречено в Вашингтоне скептически. И хотя Байден усомнился в причастности России к последней атаке, на переговоры по этой тематике он пойдет вряд ли: его политические оппоненты в США расценят это, как слабость.

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Политика #Мир
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