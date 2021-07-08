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Вертолет для чудовищных условий Венеры разработают в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © RidingWithRobots / Creative Commons

Ученые Московского авиационного института предложили на Венеру беспилотный вертолет на Венеру, созданный специально для чудовищных условий этой планеты, говорится в докладе, представленном на Королёвских чтениях по космонавтике.

«Беспилотные летательные аппараты получают все более широкое использование. В настоящее время рассматривается их применение в составе спускаемого аппарата межпланетных станций для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов Венеры. Вертолёт будет иметь форму сферы», — приводит РИА Новости материалы чтений.

Венера – вторая планета от Солнца – похожа на нашу Землю своими размерами, массой, орбитальной скоростью. Но эта планета отличается крайне жесткими условиями. Атмосферное давление на ее поверхности примерно в 92 раза выше, чем на Земле, а температура составляет в среднем 464 по Цельсию.

Поэтому титановый аппарат будет диаметром 70 сантиметров и покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией. При этом для защиты блока с научной аппаратурой внутри вертолета от высокой венерианской температуры под наружным титановым корпусом ученые хотят разместить слой аэрогеля толщиной 10 сантиметров с добавлением оксида титана.

Сам блок с научной аппаратурой помещается в залитую жидким аммиаком сферу из титана диаметром 60 сантиметров. Кроме того, в верхней части вертолета устанавливаются два соосных винта диаметром один метр, а также парашютная система для торможения, в нижней части — четыре ножки-опоры длиной 20-40 сантиметров и буровая установка для сбора грунта.

Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию «Венера-Д», состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы

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