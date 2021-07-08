Двое российских спортсменов лишились Олимпиады из‑за мельдония

Гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин не поедут на Олимпийские игры в Токио, так как в их допинг-пробах обнаружен запрещенный препарат — мельдоний, сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Никиты Моргачева и Павла Сорина», — цитирует Свирина ТАСС.

Спортсменов исключили из состава команды на Игры в Токио, несмотря на то, что пробы Б не вскрыты, то есть обнаружение допинга не подтверждено. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал произошедшее «вопиющим инцидентом».

Оба атлета утверждают, что не употребляли препарат намеренно. По словам Сорина, они сдавали тест накануне сбора в Греции, и он был чист.

«Будет проводиться разбирательство о том, кто это мог сделать и кому это было нужно. Я думаю, что это было сделано кем-то специально. Мы профессионалы и четко следим, что попадает в наш организм. Это просто абсурд», — сказал спортсмен «Невским новостям».