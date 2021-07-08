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Взрыв произошел в томской лаборатории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Технологическая вспышка произошла в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав в Томске в четверг, пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По информации ведомства, хлопок в лаборатории на Академическом проспекте произошел в четверг в 12.02 по местному времени (8.02 мск).

Пожарные ликвидировали возгорание после взрыва. В результате ЧП пострадал 44-летний сотрудник лаборатории.

Мужчина госпитализирован в реанимацию областной клинической больницы, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил департамент здравоохранения Томской области.

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