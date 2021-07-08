Мужчина в Красноярском крае столкнул сожительницу с балкона и избил

Мужчина столкнул во время ссоры сожительницу с балкона, а через два месяца избил ее, уголовные дела в отношении него направят в суд, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что 38-летний сожитель столкнул ее с балкона четвертого этажа. В результате женщина получила травмы.

Спустя два месяца пьяный мужчина ударил женщину по лицу, отчего она упала на пол, а он продолжил наносить удары ногами. 41-летнюю жительницу Назарова госпитализировали.

В отношении злоумышленника следователями были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкции статей предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 и 8 лет соответственно. Материалы уголовных дел направлены в суд для принятия решения.