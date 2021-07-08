Четырехлетняя девочка пропала возле реки в Бурятии

Четырехлетняя девочка пропала в среду вечером возле реки в Баунтовском районе Бурятии. На поиски отправились местные жители и волонтеры. Но так и не смогли найти ребенка, сообщила пресс-служба республиканского ГО и ЧС.

Спасатели предполагают, что находясь возле реки, ребенок мог зайти в воду и утонуть. В среду представители администрации сельского поселения, полиции и местные жители до темноты обследовали дельту реки Холой и русло реки Витим. Но поиск результатов не дал.

В четверг на поиски выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с водолазным оборудованием.

По данным республиканского МЧС, с начала лета в Бурятии на водоемах погибли 10 человек, из них шесть несовершеннолетних. Основные причины трагедий — пренебрежение элементарными мерами безопасности, знаками, запрещающими купание, «пьяный» отдых у воды.