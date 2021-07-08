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Пара в Омске отметила 70 лет вместе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омска

Семейная пара Чупахиных в Омске отметила 70 лет совместной жизни, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

Анну Гавриловну и Анатолия Никитовича Чупахиных поздравили с Днем семьи, любви и верности. В июне пара отметила 70 лет совместной жизни – такая свадьба называется благодатной.

Супруги познакомились благодаря общему увлечению – народной песне. Они были участниками хора, созданного на базе завода «Полет».

«В 1951 году мы с Анатолием зарегистрировались. Свадьба была скромной, на столе стояли брага и винегрет. Но мы были абсолютно счастливы», – рассказала Анна Чупахина.

Супруги воспитали двоих сыновей, сейчас участвуют в воспитании четверых правнуков, а также до сих пор поют в хоре.

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Жизнь #О людях
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