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Автомобиль врезался в остановку в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Автомобиль врезался в остановку «АЗС» на улице Богдана Хмельницкого утром в четверг, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария произошла в 7.40 по местному времени (3.40 мск). Водитель Renault Duster напротив дома №100 по улице Богдана Хмельницкого столкнулся с попутным Nissan Bluebird.

После столкновения автомобиль Renault врезался торговый павильон, расположенный на остановке общественного транспорта. В результате аварии в больницу попали 61-летний водитель Renault, 26-летний мужчина, который стоял на остановке, и две сотрудницы торгового павильона в возрасте 52 и 44 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

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ЧП #ДТП
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