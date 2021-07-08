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Газманов рассказал о завершении карьеры

Источник:
ТАСС
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Фото: © wikimedia.org

Певец Олег Газманов планирует завершить музыкальную карьеру, но объявляет об этом, чтобы не манипулировать поклонниками.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним. Но если я это объявлю, то не для того, чтобы собрать залы — с этим у меня и так все в порядке», — сказал Газманов в интервью ТАСС.

Творческую деятельность Газманов начал в группе «Атлантик», работал в коллективах «Синяя птица», «Визит», «Галактика». Популярность пришла к нему в 1987 году с песней «Люси», которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу «Эскадрон», с которой выступает по сей день.

Среди самых популярных песен Газманова — «Ясные дни», «Есаул», «Ты морячка, я моряк», «Господа офицеры».

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