Вышел трейлер «Основного инстинкта» без цензуры

Фото: © кадр из видео
Фильм «Основной инстинкт» 1992 года впервые покажут в
кинотеатрах в России, картину реставрировали с оригинальной ленты, поэтому она
содержит кадры, удаленные в американской версии из-за цензуры.
«Основной инстинкт» рассказывает о детективе Нике Каррене,
который ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной
почве. Подозрение падает на подругу убитого
Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая
в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное
преступление.
Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на
открытии Каннского кинофестиваля. В российских кинотеатрах фильм покажут впервые
29 июля.