НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер «Основного инстинкта» без цензуры

Источник:
Sibnet.ru
350 0
Фото: © кадр из видео

Фильм «Основной инстинкт» 1992 года впервые покажут в кинотеатрах в России, картину реставрировали с оригинальной ленты, поэтому она содержит кадры, удаленные в американской версии из-за цензуры.

«Основной инстинкт» рассказывает о детективе Нике Каррене, который ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление.

Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. В российских кинотеатрах фильм покажут впервые 29 июля.


Еще по теме
Долгожданная «Черная вдова» выходит на большие экраны
Российский фильм поборется за награду Каннского кинофестиваля
Начались съемки нового сериала «С нуля» для ТНТ
Отреставрированный фильм «Берегись автомобиля» покажут в кинотеатрах
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный житель Искитима призывал в Сети к массовым беспорядкам
Взрыв произошел в томской лаборатории
Мужчина в Красноярском крае столкнул сожительницу с балкона и избил
Четырехлетняя девочка пропала возле реки в Бурятии
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Путин подписал 135 законов за два дня
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Путин освободил некоторых россиян от налогов
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
Самое обсуждаемое
22
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
21
Россия получила стратегию национальной безопасности
19
Путин подписал 135 законов за два дня
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Sibnet.Ru