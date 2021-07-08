Лиса покусала неосмотрительную туристку возле Байкала

Женщина, отдыхающая возле поселка порт Байкал, решила покормить облезлую лисичку с рук, но вместо положительных эмоций, заработала укус и необходимость пройти курс прививок от бешенства, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедное Прибайкалье».

Лисы — обычные обитатели Прибайкальского национального парка. Чаще всего их можно увидеть вблизи населенных пунктов и популярных туристических маршрутов. В порту Байкал они разгуливают возле домов, контейнеров для сбора ТКО и по железной дороге.

Многие туристы считают, что к людям их гонит голод и пытаются покормить животных, заодно сделав фото. Но лисицы приходят к людям вовсе не из-за голода, сообщили специалисты.

«Лис гонит к людям не голод, а сообразительность. Они быстро привыкают к присутствию человека, приучаются находить возле него легкодоступные источники пищи и даже сами начинают их выпрашивать. Облезлый вид лис во время летней линьки способен разжалобить практически любого туриста», — объяснила научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Но несвойственная для дикого животного пища — булки, сосиски, тушенка — приводит к болезням пищеварительного тракта зверя, а приучение к питанию подачками подавляет охотничьи инстинкты. Это сыграет плохую службу хищнику после окончания туристического сезона, когда нужно будет искать и добывать корм самостоятельно.

Есть еще одна очень важная причина, по которой людям необходимо избегать любых контактов с лисами: они являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.