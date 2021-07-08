НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Четверо жителей Забайкалья вывезли в лес мужчину и забили до смерти

Источник:
Sibnet.ru
443 0
Лопата в земле
Фото: © account_deleted / Pixabay License

Следственный комитет по Забайкальскому краю предъявил обвинение в убийстве четырем жителям поселка Курорт-Дарасун Карымского района. По версии следствия они до смерти избили в лесу мужчину.

Во вторник в лесу около поселка Курорт-Дарасун Карымского района обнаружили тело 20-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи и полицейские установили, что к убийству причастны четыре местных жителя. В этот же день задержали троих, а на следующий день — еще одного.

По данным следствия, в конце июня 2021 года в поселке Курорт-Дарасун подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 20-летнего мужчину, затем положили его в багажник автомобиля и вывезли в лес недалеко от поселка. Там они продолжили бить молодого человека. Он умер от полученных травм. Тело убитого закопали в лесу.

Следователи предъявят подозреваемым обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники регионального СУ СК России намерены ходатайствовать перед судом о заключении подследственных под стражу.

Еще по теме
Пьяный житель Искитима призывал в Сети к массовым беспорядкам
Ревнивый подросток в Новосибирске приковал подругу к батарее
Мужчина в Бурятии избивал и заставлял работать своих детей
Глава фонда ОМС арестован в Томске
смотреть все
Забайкалье #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный житель Искитима призывал в Сети к массовым беспорядкам
Взрыв произошел в томской лаборатории
Мужчина в Красноярском крае столкнул сожительницу с балкона и избил
Четырехлетняя девочка пропала возле реки в Бурятии
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Путин подписал 135 законов за два дня
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Путин освободил некоторых россиян от налогов
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 79 голосов
  • MDIMAN — 50 голосов
  • Elenapl5 — 49 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

Захотели дно чёрного моря изучить!И где они там воды украины нашли?

COKOJIrus

Тайвань умеет деньги зарабатывать

ANVikulov

летела ракета упала в болото какая зарплата такая работа . Никакая . 43 % предприяттй говорят так за...

jeryakob

«Мы подняли цифры, исходя из простой логики: мы посчитали, когда в последний раз была эта цифра указана,...
Sibnet.Ru