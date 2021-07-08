Четверо жителей Забайкалья вывезли в лес мужчину и забили до смерти

Следственный комитет по Забайкальскому краю предъявил обвинение в убийстве четырем жителям поселка Курорт-Дарасун Карымского района. По версии следствия они до смерти избили в лесу мужчину.

Во вторник в лесу около поселка Курорт-Дарасун Карымского района обнаружили тело 20-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи и полицейские установили, что к убийству причастны четыре местных жителя. В этот же день задержали троих, а на следующий день — еще одного.

По данным следствия, в конце июня 2021 года в поселке Курорт-Дарасун подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 20-летнего мужчину, затем положили его в багажник автомобиля и вывезли в лес недалеко от поселка. Там они продолжили бить молодого человека. Он умер от полученных травм. Тело убитого закопали в лесу.

Следователи предъявят подозреваемым обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники регионального СУ СК России намерены ходатайствовать перед судом о заключении подследственных под стражу.