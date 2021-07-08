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Ревнивый подросток в Новосибирске приковал подругу к батарее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Подросток в Новосибирске пойдет под суд за то, что из ревности приковал подругу к батарее и запер в квартире, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в апреле в общежитии на улице Лазарева. Двое подростков проводили время вместе, 16-летний парень приревновал 17-летнюю девушку, прочитав ее переписку.

«Потерпевшая попыталась покинуть помещение, однако обвиняемый, оказывая ей сопротивление, нанес множественные удары ладонью руки в область ее лица, после чего взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее. Далее фигурант по делу закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении», – сказано в сообщении.

Девушке удалось позвонить маме, та обратилась в полицию. Полицейские освободили подростка, а ее парня задержали. Вину в преступлении он не признал.

Дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего» направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет заключения.

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