НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четверо детей пострадали в смертельном ДТП в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Фото: © ГУ МВД по Омской области

Двое взрослых погибли и четверо детей пострадали в аварии на трассе в Омской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла во второй половине дня в среду в Крутинском районе. 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 в районе 387 километра трассы Тюмень – Омск выехал на встречную полосу и столкнулся с Jeep Grand Cherokee под управлением 53-летнего мужчины.

Водитель ВАЗ и его пассажир, 36-летняя женщина, погибли на месте. В больницу попали четверо детей из этой машины – 16-летняя девочка и мальчики 10, восьми и четырех лет. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Еще по теме
Водитель погиб на встречной полосе в Красноярском крае
Женщина без прав въехала в палатку с детьми под Новосибирском
Женщина в Новосибирске выпала из троллейбуса и разбилась насмерть
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком и автобусом в Томской области
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Четверо жителей Забайкалья вывезли в лес мужчину и забили до смерти
Выпускник ХГУ создал приложение для борьбы со свалками
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
Ревнивый подросток в Новосибирске приковал подругу к батарее
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Путин подписал 135 законов за два дня
Windows 11 изменят цвет «синего экрана смерти»
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
22
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
21
Россия получила стратегию национальной безопасности
19
Путин подписал 135 законов за два дня
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Sibnet.Ru