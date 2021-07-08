Четверо детей пострадали в смертельном ДТП в Омской области

Двое взрослых погибли и четверо детей пострадали в аварии на трассе в Омской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла во второй половине дня в среду в Крутинском районе. 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 в районе 387 километра трассы Тюмень – Омск выехал на встречную полосу и столкнулся с Jeep Grand Cherokee под управлением 53-летнего мужчины.

Водитель ВАЗ и его пассажир, 36-летняя женщина, погибли на месте. В больницу попали четверо детей из этой машины – 16-летняя девочка и мальчики 10, восьми и четырех лет. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ЧП устанавливаются.