Писательница Лена Ленина появилась на Каннах в кокошнике из волос

Писательница и модель Лена Ленина обратила на себя внимание на Каннском фестивале с помощью необычной прически. На голове у нее красовался кокошник из кос.

Во второй день кинофестиваля Ленина появилась на красной дорожке в черном платье в пол со шлейфом и замысловатой прической, на которую обратило внимание британское издание Daily Mail.

В ежедневной газете опубликовали снимок российской писательницы сопроводив подписью «Великолепно!», не отмечая, помешала ли высокая прическа Лениной зрителям в кинозале.