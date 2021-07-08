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Писательница Лена Ленина появилась на Каннах в кокошнике из волос

Источник:
Sibnet.ru
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Писательница и модель Лена Ленина обратила на себя внимание на Каннском фестивале с помощью необычной прически. На голове у нее красовался кокошник из кос.

Во второй день кинофестиваля Ленина появилась на красной дорожке в черном платье в пол со шлейфом и замысловатой прической, на которую обратило внимание британское издание Daily Mail.

В ежедневной газете опубликовали снимок российской писательницы сопроводив подписью «Великолепно!», не отмечая, помешала ли высокая прическа Лениной зрителям в кинозале.


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