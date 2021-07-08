Писательница Лена Ленина появилась на Каннах в кокошнике из волос

Писательница и модель Лена Ленина обратила на себя внимание
на Каннском фестивале с помощью необычной прически. На голове у нее красовался
кокошник из кос.
Во второй день кинофестиваля Ленина появилась на красной
дорожке в черном платье в пол со шлейфом и замысловатой прической, на которую
обратило внимание британское издание Daily Mail.
В ежедневной газете опубликовали снимок российской
писательницы сопроводив подписью «Великолепно!», не отмечая, помешала ли
высокая прическа Лениной зрителям в кинозале.