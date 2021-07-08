Ливни обрушатся на Приангарье

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Иркутскую область в четверг и пятницу. Региональное ГУ МЧС предупредило о ливнях и граде.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии, в пятницу днем в большинстве районов области, а также в субботу ночью в северных районах ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Спасатели обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния, не выходить на транспорте на водные объекты, отказаться от рыбалки, отложить выход на туристские маршруты.

При этом, уже в субботу синоптики прогнозируют повышение температуры и прекращение сильных осадков. В регионе установится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.