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Ливни обрушатся на Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Иркутскую область в четверг и пятницу. Региональное ГУ МЧС предупредило о ливнях и граде.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии, в пятницу днем в большинстве районов области, а также в субботу ночью в северных районах ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Спасатели обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния, не выходить на транспорте на водные объекты, отказаться от рыбалки, отложить выход на туристские маршруты.

При этом, уже в субботу синоптики прогнозируют повышение температуры и прекращение сильных осадков. В регионе установится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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Иркутск #Гео
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