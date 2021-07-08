Мощнейший взрыв прогремел в Дубае

Мощный взрыв прогремел в Дубае в порту Джебель-Али на борту небольшого контейнеровоза, перевозившем легковоспламеняющиеся материалы.

«Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али», — приводит РИА Новости сообщение правительства эмирата.

Местные СМИ сообщают, что на борту судна находились легковоспламеняющиеся материалы.

Власти сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал, а огонь удалось взять под контроль.