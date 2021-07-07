НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Силиконовые имплантаты признали «провокаторами» рака

Источник:
«Наука и жизнь»
228 0
Фото: FDA

Силиконовые грудные имплантаты с шершавой поверхностью провоцируют воспаление и повышают риск онкологических заболеваний, выяснили американские ученые.

Шершавые имплантаты стали использовать в конце 80-х вместо гладких, которые нередко меняли положение в тканях. Однако многолетние эксперименты показали, что шершавая поверхность стимулировала воспалительную реакцию.

Более безопасными оказались имплантаты с минимальной шероховатостью — не более 4 микрон. В этом случае иммунные Т-клетки старались подавить воспаление, несмотря на присутствие чужеродного тела в груди.

Известно, что онкологические заболевания тесно связаны с хроническим воспалением. Именно поэтому шершавые силиконовые грудные имплантаты представляют серьезную опасность для женского здоровья.

Исследователи рассчитывают, что новые данные позволят сконструировать такие имплантаты, которые были бы полностью безопасны. Уже сейчас новейшие модели таких изделий делают с неоднородной поверхностью — на некоторых участках она гладкая, тогда как на других шершавая.

Еще по теме
Первое производство микросфер для лечения рака печени создали в Томске
Каждый десятый работник готов уволиться из-за вакцинации
Изменились правила возвращения из‑за границы привитых от ковида
Россия и Китай разработали совместную вакцину от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тулеев поделился разговором с Путиным о здоровье
Сергей Зверев заявил о намерении попасть в Госдуму
Мужчина в Бурятии избивал и заставлял работать своих детей
Угольная буря накрыла Кузбасс
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Путин подписал 135 законов за два дня
Windows 11 изменят цвет «синего экрана смерти»
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 78 голосов
  • Elenapl5 — 49 голосов
  • MDIMAN — 48 голосов
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

pepelmetal

Захотели дно чёрного моря изучить!И где они там воды украины нашли?

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

COKOJIrus

Тайвань умеет деньги зарабатывать
Sibnet.Ru