Силиконовые имплантаты признали «провокаторами» рака

Силиконовые грудные имплантаты с шершавой поверхностью провоцируют воспаление и повышают риск онкологических заболеваний, выяснили американские ученые.

Шершавые имплантаты стали использовать в конце 80-х вместо гладких, которые нередко меняли положение в тканях. Однако многолетние эксперименты показали, что шершавая поверхность стимулировала воспалительную реакцию.

Более безопасными оказались имплантаты с минимальной шероховатостью — не более 4 микрон. В этом случае иммунные Т-клетки старались подавить воспаление, несмотря на присутствие чужеродного тела в груди.

Известно, что онкологические заболевания тесно связаны с хроническим воспалением. Именно поэтому шершавые силиконовые грудные имплантаты представляют серьезную опасность для женского здоровья.

Исследователи рассчитывают, что новые данные позволят сконструировать такие имплантаты, которые были бы полностью безопасны. Уже сейчас новейшие модели таких изделий делают с неоднородной поверхностью — на некоторых участках она гладкая, тогда как на других шершавая.