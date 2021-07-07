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Брату Навального организовали «санитарное дело»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Преображенский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении брата Алексея Навального Олега Навального, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

Согласно процессуальным нормам, заседание открыл прокурор, огласив обвинительное заключение, после чего подсудимый Олег Навальный официально сообщил о своей позиции, заявив о непризнании вины, передает ТАСС.

Заслушав вступительные заявления сторон, суд отложил слушания на 20 июля. Как ожидается, в следующем заседании суд приступит к исследованию собранных по делу доказательств. По версии следователей, несогласованная акция создала угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Так, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Всего было выявлено 19 таких граждан.

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