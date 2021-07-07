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WhatsApp изменит пользовательский интерфейс

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © Sibnet.ru

Новая версия популярного мессенджера WhatsApp для Android получит новый пользовательский интерфейс, бета-версия программы уже доступна для изучения.

Так, в результате изменений иконки собеседников в чатах стали меньше, кроме того реализованы другие улучшения пользовательского интерфейса, такие как удаление разделителя строк между чатами.

Ожидается, что в скором времени обновленный интерфейс станет доступен для всех пользователей в стабильной версии программы. Скорее всего, версия WhatsApp для IPhone с изменениями выйдет позднее.

Разработчики регулярно добавляют новые функции и расширяют перечень возможностей приложения. Так, на днях мессенджер впервые разрешил пользователям выбирать качество отправляемых видеороликов.

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Технологии #Софт
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