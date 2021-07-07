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Биологи сделали рыб наркоманами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Steiger Meister Katie

Рыбы могут стать наркозависимыми, выяснила группа ученых из Чешского университета биологических наук. В ходе эксперимента выяснилось, что рыбы довольно быстро впадают в зависимость от сильнодействующих психоактивных веществ.

Биологи два месяца держали рыжих форелей в бассейне с растворенным метамфетамином. Другую партию рыб содержали в чистой воде. Затем всех рыб поместили в бассейн с двумя кранами: через один подавали воду с метамфетамином, через другой — чистую воду.

Форели из первого бассейна явно предпочитали воду с метамфетамином, собираясь возле одного из кранов, тогда как форели из второго бассейна плавали случайным образом, пишет Journal of Experimental Biology.

Более того, форели из бассейна с метамфетамином были вялыми в течение 96 часов после того, как их перевели в резервуар с чистой водой. Таким образом, у рыб развивается настоящая зависимость от наркотика с выраженным синдромом отмены.

Исследователи отмечают, что огромное количество наркотиков попадает в реки и моря через канализацию. В результате животные становятся наркоманами, что резко снижает шансы на их выживание.

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