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Россия вышлет задержанного эстонского консула

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Эстонского консула в Санкт-Петербурге объявили персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение 48 часов, сообщает российский МИД. Накануне дипломата задержала ФСБ.

«Имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского дипломата, который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характер», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сотрудники ФСБ задержали консула Марта Лятте с поличным при попытке получить от гражданина России сведения закрытого характера. Отмечается, что действия консула носили «явный враждебный характер» по отношению к России.

При этом эстонские власти считают обвинения в адрес консула безосновательными. По версии официального Таллина, в момент задержания Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете.

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Политика #Россия #Мир
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