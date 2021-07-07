Запад назвал «гигантскую» проблему российской «Арматы»

Россия не может наладить массовое производство танка Т-14 «Армата», это «гигантская» проблема для боевой машины, отмечают американские эксперты.

Новый танк создавался с нуля, поэтому его создатели не опирались на прошлые разработки советских времен, пишет издание 19FortyFive. В результате массовый выпуск «Арматы»для боевых частей затруднен.

При этом с точки зрения эффективности Т-14 действительно является революционной разработкой, признает автор материала. В частности, Т-14 «Армата» получила необитаемый боевой модуль и 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А82-1М.

Кроме этого, танк оснащен новейшей системой активной защиты и боеприпасами с лазерным наведением. Т-14 вполне может конкурировать с Leopard 2 A7+ и M1 Abrams, но для этого России нужно выпускать не менее ста танков ежегодно, констатируется в статье.