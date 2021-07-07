Российский фильм поборется за награду Каннского кинофестиваля

Традиционный Каннский кинофестиваль стартовал во Франции, мероприятие пройдет в 74-й раз. Россию на фестивале в этом году представляет фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Киносмотр продлится до 17 июля. Жюри, которое в этом году возглавляет американский режиссер Спайк Ли, оценит 24 картины, которые вошли в основную конкурсную программу. Открывает Каннский фестиваль мюзикл «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса.

Кроме основного показа, в программе «Особый взгляд» поучаствуют российские картины «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, в программу короткого метра вошел фильм Эллы Манжеевой «Белой дороги!».

Ранее американская актриса Джоди Фостер стала обладательницей высшей награды фестиваля, «Золотой пальмовой ветви», она получила награду из рук испанского кинорежиссера Педро Альмодовара.