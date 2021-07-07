Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Вспышка максимального класса X зафиксирована на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Она стала самой мощной с 2017 года.

Ученые отмечают, что вспышка относилась к относительно редкому для таких событий импульсному типу, когда солнечная энергия высвобождается практически мгновенно, в виде одного мощного взрыва. Продолжительность события составила около 16 минут.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано около десяти вспышек — три уровня M и несколько слабых вспышек класса C. По мнению специалистов, причиной происходящего стал резкий рост избыточной энергии в солнечной атмосфере, связанный с неизвестными факторами.

При этом астрономы отмечают, что вероятность «поражения» Земли облаком солнечной плазму практически исключена. По оценкам исследователей, больше всего пострадает Меркурий, также солнечный удар своим краем пройдется по Юпитеру.