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Тулеев поделился разговором с Путиным о здоровье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Кемеровской области

Президент России Владимир Путин позвонил экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву во время визита в регион и поинтересовался его здоровьем, сообщил Тулеев в Instagram.

«Владимир Владимирович позвонил мне в восемь вечера. Поинтересовался, как дела, как здоровье, успехи. Я ответил, что здоровье на троечку. Президент сказал вытягивать здоровье на оценку повыше, пожелал успехов, предложил звонить в любое время», — написал Тулеев.

Экс-губернатор также сообщил подписчикам, что не был на официальном торжестве в честь 300-летия Кузбасса.

Торжества в честь 300-летия Кузбасса продлятся с 6 по 10 июля. Путин посетил регион во вторник, он возложил цветы монументу «Память шахтерам Кузбасса», посетил несколько объектов.

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