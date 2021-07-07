Тулеев поделился разговором с Путиным о здоровье

Фото: © администрация Кемеровской области
Президент России Владимир Путин позвонил экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву во время визита в регион и поинтересовался его здоровьем, сообщил Тулеев в Instagram.
«Владимир Владимирович позвонил мне в восемь вечера. Поинтересовался, как дела, как здоровье, успехи. Я ответил, что здоровье на троечку. Президент сказал вытягивать здоровье на оценку повыше, пожелал успехов, предложил звонить в любое время», — написал Тулеев.
Экс-губернатор также сообщил подписчикам, что не был на официальном торжестве в честь 300-летия Кузбасса.
Торжества в честь 300-летия Кузбасса продлятся с 6 по 10 июля. Путин посетил регион во вторник, он возложил цветы монументу «Память шахтерам Кузбасса», посетил несколько объектов.
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