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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ определил сроки выпуска автомобилей на топливе будущего

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ к 2028 году планирует перейти на новую платформу для производства автомобилей, которая позволит создавать автомобили на всех альтернативных видах топлива, заявил президент компании Николя Мор.

«Мы переходим на новую платформу, которая к 2027-2028 годам позволит выпускать автомобили на бензине, метане, гибриды и полностью электрические», — цитирует ТАСС слова Мора с сессии Иннопрома-2021.

Сейчас в модельном ряду Lada имеется битопливная Vesta CNG, работающая как на бензине, так и на сжатом природном газе. Метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива.

Прежний глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис заявлял, что компания не будет производить электромобили до тех пор, пока они не станут доступными в России.

Тема: Русские машины
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Fazar

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