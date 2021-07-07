НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Джефф Безос установил мировой рекорд состоятельности

Источник:
Bloomberg
248 1
Фото: © Daniel Oberhaus, 2019

Состояние американского богача Джеффа Безоса достигло 211 миллиардов долларов после подорожания акций Amazon на 4,7%, это абсолютный рекорд в рейтинге миллиардеров

Предыдущий рекорд составлял 210 миллиардов долларов, его установил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сейчас его состояние упало до 181 миллиарда долларов, он занимает вторую строчку рейтинга, пишет Bloomberg.

Третье место удерживает французский магнат и глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (Bernard Arnault), состояние которого оценивается в 169 миллиардов долларов.

Безос в начале этой недели официально ушел с поста генерального директора Amazon, который он занимал в течение 27 лет. При этом он является исполнительным председателем компании, ему принадлежит 11% акций Amazon.

Еще по теме
Эксперты указали на самую частую причину увольнений в России
Опустевшая паперть: по кому ударит цифровизация
Приставы взыщут с россиян в пользу банков 482 миллиарда рублей
Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от коронавируса
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тулеев поделился разговором с Путиным о здоровье
Сергей Зверев заявил о намерении попасть в Госдуму
Мужчина в Бурятии избивал и заставлял работать своих детей
Угольная буря накрыла Кузбасс
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Путин подписал 135 законов за два дня
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Windows 11 изменят цвет «синего экрана смерти»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 182 балла
  • gorbatiy — 174 балла
  • Adminsanek — 173 балла
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

kygear

Можно бомжей обязать выплачивать половину выручки .Алюминиевые пивные баночки приносят огромный неучтённый...

Drronum

Естественно! Стратегические инициативы для очередного дворца - это святое! Молодцы!
Sibnet.Ru