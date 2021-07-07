Джефф Безос установил мировой рекорд состоятельности

Состояние американского богача Джеффа Безоса достигло 211 миллиардов долларов после подорожания акций Amazon на 4,7%, это абсолютный рекорд в рейтинге миллиардеров

Предыдущий рекорд составлял 210 миллиардов долларов, его установил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сейчас его состояние упало до 181 миллиарда долларов, он занимает вторую строчку рейтинга, пишет Bloomberg.

Третье место удерживает французский магнат и глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (Bernard Arnault), состояние которого оценивается в 169 миллиардов долларов.

Безос в начале этой недели официально ушел с поста генерального директора Amazon, который он занимал в течение 27 лет. При этом он является исполнительным председателем компании, ему принадлежит 11% акций Amazon.