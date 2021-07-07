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Россия ответит на попытки Британии нарушить границу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Coast Guard

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба об инциденте с эсминцем Defender.

Ранее британский министр, говоря о событиях у мыса Фиолент, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Ни одна попытка незаконного входа в российскую акваторию не останется без ответа, приводи РИА Новости слова Пескова.

«И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона буде принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море. Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», — сказал Песков.

Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.

Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.

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