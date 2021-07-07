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Глава фонда ОМС арестован в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Директор фонда обязательного медицинского страхования задержан в Томске за превышение полномочий, сообщило в среду СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, директор территориального фонда ОМС дал незаконное указание подчиненным о сокрытии факта незаконного расходования средств фонда.

Директора задержали и заключили под стражу. Он признал вину в полном объеме. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий обвиняемому грозит до 10 лет заключения. Детали преступления устанавливаются.

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