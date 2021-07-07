Глава фонда ОМС арестован в Томске

Директор фонда обязательного медицинского страхования задержан в Томске за превышение полномочий, сообщило в среду СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, директор территориального фонда ОМС дал незаконное указание подчиненным о сокрытии факта незаконного расходования средств фонда.

Директора задержали и заключили под стражу. Он признал вину в полном объеме. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий обвиняемому грозит до 10 лет заключения. Детали преступления устанавливаются.