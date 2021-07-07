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Долгожданная «Черная вдова» выходит на большие экраны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера
Фильм «Черная вдова», который откроет четвертую фазу киновселенной Marvel и станет первым полнометражным релизом студии с начала пандемии, 8 июля выходит в большой прокат.

Премьера картины со Скарлетт Йоханссон в главной роли была запланирована еще на май прошлого года, однако из-за эпидемии коронавируса, охватившей весь мир, ее несколько раз переносили. За прошедшее время Marvel выпустила только несколько мини-сериалов на стриминговом сервисе Disney+ — «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат», а также «Локи», пять серий которого уже вышли в эфир. Но полнометражных премьер у Marvel не было целый год.

«Черная вдова» — это первый сольник главной героини шпионки Наташи Романофф, которая погибла в финальных «Мстителях», пожертвовав собой ради спасения мира. Поэтому действие в фильме будет происходить чуть раньше основной временной линии – между событиями «Противостояния» и «Войны бесконечности».

Кто появится в фильме?

Зрители узнают больше о прошлом Наташи. В частности, о таинственной Красной комнате – организации по подготовке таких же шпионок, как Романофф. В фильме появятся люди, связанные с ее прошлым, в том числе выпускница Красной комнаты Елена Белова и Красный Страж — советский прообразКапитана Америки.

Елену Белову сыграет Флоренс Пью, известная по фильму «Маленькие женщины». Ранее сообщалось, что, возможно, героиня займет место Наташи в команде «Мстителей». Рэйчел Вайс исполнит роль еще одной их союзницы, а Стража на экранах воплотит звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор. При этом, судя по уже вышедшим трейлерам, герои Харбора и Вайс – кто-то вроде папы и мамы для Наташи и Елены.

Главный злодей

Антагонистом фильма станет Таскмастер, из трейлера следует, что он – лидер Красной комнаты. Этот персонаж одарен фотографическими рефлексами, благодаря которым может копировать стиль боя противников. Его истинная личность неизвестна. В комиксах это был один из бывших агентов Щ.И.Т.а.

Уникальные способности позволяли Таскмастеру наблюдать за стилем боя других людей и дублировать их без какой-либо практики, вне зависимости от сложности их восприятия. Он изучил боевые стили Человека-паука, Росомахи, Капитана Америки, Черной пантеры, Сорвиголовы, Электры, Соколиного глаза, Карателя и других героев.

Чтобы натренировать свое тело он интенсивно тренировался. Его сила, скорость, ловкость и выносливость были сравнимы с показателями олимпийского спортсмена. Он был практически равен Капитану Америке. Таскмастер также обучился владеть оружием, которым владеют другие герои: дубинками Сорвиголовы, щитом Капитана Америки, луком и стрелами Соколиного глаза, мечом Лунного рыцаря, штурмовым оружием Карателя.

О чем этот фильм?

Известно, что в этой картине Наташа столкнется с ошибками прошлого. Когда Красная комната вновь дает знать о себе, ей приходится вернуться назад, чтобы раз и навсегда разобраться с теми, кто сделал ее Вдовой.

Ранее сообщалось, что «Вдова» наконец-то раскроет поклонникам фильма события, произошедшие в Будапеште с Наташей и Клинтом Бартоном, о которых они упоминают из фильма в фильм.

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«Мы должны выяснить, что произошло в Будапеште. Все началось с реплики, которую Джосс Уидон вставил в "Мстителей" как забавный момент между Соколиным Глазом и Черной Вдовой», — говорила раньше Скарлетт Йоханссон.

Она добавляла, что эта пасхалка, далее переходившая из фильма в фильм, вызывает большой интерес у фанатов. Они хотят непременно узнать, что же произошло между героями в Будапеште, и было бы кощунством оставить их без ответа. 

Скарлетт уточняла, что «Черная Вдова» не сосредоточена на событиях Будапешта, но именно они являются серьезной отправной точкой для того, чтобы полностью понять и раскрыть эту героиню. Наташа постоянно чувствует чувство вины за содеянное в прошлом, а еще ее преследует некое незавершенное дело, напрямую связанное с Будапештом.

Также появлялись неподтвержденные слухи о камео Железного Человека, также погибшего в финальных «Мстителях». Высказывались предположения, что для этого могут быть использованы вырезанные при монтаже кадры со Старком из предыдущих картин.

Ожидается, что этот год будет богат на премьеры Marvel. Так, 2 сентября запланирован релиз первого фильма про азиатского супергероя — «Шан-Чи и легенда десяти колец». 4 ноября, состоится долгожданная премьера «Вечных», а на 16 декабря на экраны выйдет «Человек-паука: Нет пути домой».

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