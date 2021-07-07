Британия пообещала и впредь посылать корабли в «воды Украины»

ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава МИД страны Доминик Рааб в ходе слушаний в палате общин британского парламента

Британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом, приводит РИА Новости слова Рааба. «Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», — заявил Рааб.

В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии на прошлой неделе заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.