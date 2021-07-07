Начались съемки нового сериала «С нуля» для ТНТ

Новый сериал «С нуля» будет снят в жанре детективной драмы и
расскажет о судьбе двух подруг, жизненные пути которых когда-то разошлись.
Действие сериала по сценарию Анны Борисовой развернется
сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году. Сюжетные линии
будут развиваться параллельно, пока не сомкнутся в цельную хронологию жизни
двух подруг, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге
пошли совершенно разными путями.
По сюжету Лена и Наташа вместе познавали мир тусовок, денег
и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Но потом их пути
разошлись. Девушки не виделись больше 10 лет и встретились снова, когда у Лены
умирает отец. Он же — муж Наташи. Лена винит Наташу в его смерти, посчитав, что
та решила избавится от престарелого супруга ради наследства. Но в этой истории
все оказывается совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Главные роли в сериале «С нуля» играют Надежда Калеганова и
Маруся Фомина. Также в проекте снимаются Павел Табаков, Виктория Клинкова,
Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин.
Премьера сериала запланирована в эфире ТНТ и на видеосервисе Premier на 2022 год.
FazarПри нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.
колобок11Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.
great_america"Надо бороться за тех, кто страну оберегает" - что интересно он имеет в виду? Судя по тому как живут...
DrronumЕстественно! Стратегические инициативы для очередного дворца - это святое! Молодцы!