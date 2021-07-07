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Начались съемки нового сериала «С нуля» для ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала ТНТ

Новый сериал «С нуля» будет снят в жанре детективной драмы и расскажет о судьбе двух подруг, жизненные пути которых когда-то разошлись.

Действие сериала по сценарию Анны Борисовой развернется сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году. Сюжетные линии будут развиваться параллельно, пока не сомкнутся в цельную хронологию жизни двух подруг, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге пошли совершенно разными путями.

По сюжету Лена и Наташа вместе познавали мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Но потом их пути разошлись. Девушки не виделись больше 10 лет и встретились снова, когда у Лены умирает отец. Он же — муж Наташи. Лена винит Наташу в его смерти, посчитав, что та решила избавится от престарелого супруга ради наследства. Но в этой истории все оказывается совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Главные роли в сериале «С нуля» играют Надежда Калеганова и Маруся Фомина. Также в проекте снимаются Павел Табаков, Виктория Клинкова, Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин.

Премьера сериала запланирована в эфире ТНТ и на видеосервисе Premier на 2022 год.

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Fazar

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great_america

"Надо бороться за тех, кто страну оберегает" - что интересно он имеет в виду? Судя по тому как живут...

Drronum

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