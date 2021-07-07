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Рекордно вырос спрос на билеты из Москвы на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Спрос на авиабилеты по маршруту Москва — Горно-Алтайск рекордно вырос в этом летнем сезоне.

Число бронирований по этому маршруту по сравнению с летом 2019 года выросло в 12 раз. Рейтинг авианаправлений по России, где наиболее заметно вырос спрос по сравнению с летом 2019 года составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Уточняется, что по каждому из маршрутов, попавших в рейтинг, спрос по сравнению с летом 2019 года вырос более чем в два раза. При этом все представленные в рейтинге направления входят в топ-100 популярных авианаправлений по России, но не на все из них отмечена такая существенная динамика в росте спроса.

«Республика Алтай — очень популярное туристическое направление уже два года подряд, а рост числа бронирований вызван тем, что интерес туристов поддержан и увеличением числа рейсов. В результате средний чек по сравнению с летом 2019 года сократился на 46% — с 30,4 до 16,4 тыс. рублей туда-обратно», — сказано в сообщении.

Также очень заметно вырос спрос на некоторые курортные направления. В частности, Санкт-Петербург — Геленджик, Краснодар — Казань. Также вырос спрос на авиабилеты в Анапу из Уфы, Перми, Мурманска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Из Москвы вырос спрос перелетов в Нальчик, Саратов и Белгород, из Санкт-Петербурга — в Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Махачкалу и Калининград.

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Республика Алтай #Туризм
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