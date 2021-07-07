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Шесть новосибирских спортсменов поедут на Олимпиаду в Токио

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/arinasurkova_

Шесть спортсменов из Новосибирска будут бороться за медали на Олимпийских играх в Токио, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В волейбольную сборную страны вошел блокирующий новосибирского «Локомотива», чемпион Европы 2017 года, мастер спорта России международного класса Ильяс Куркаев.

За медали в плавании будут бороться бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде 2018 года, неоднократный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде, заслуженный мастер спорта России Арина Суркова и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4100 м вольным стилем – Владимир Морозов.

На Олимпиаду также отправятся фехтовальщики-саблисты — многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Вениамин Решетников и двукратная чемпионка мира и Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта России София Позднякова.

В набирающем популярность современном пятиборье выступит Ульяна Баташова, она защищает честь Москвы и Новосибирской области параллельным зачетом.

В окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

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Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

great_america

"Надо бороться за тех, кто страну оберегает" - что интересно он имеет в виду? Судя по тому как живут...

Drronum

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