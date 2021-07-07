Поселки в Красноярском крае остались без света после грозы

Специалисты компании «Россети Сибирь» восстанавливают электроснабжение потребителей в Балахтинском и Новоселовском районах Красноярского края после грозы и ветра, сообщает пресс-служба компании.

Во вторник из-за сильной грозы и шквалистого ветра оказались повреждены пять опор воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Малый Имыш – Новоселовская». Жители 24 населенных пунктов находятся без электричества.

Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь, и сейчас проходят в усиленном составе: вместе с бригадами «Красноярскэнерго» работают бригады и техника «МЭС Сибири», «Кузбассэнерго-РЭС», «Хакасэнерго» и подрядных организаций. Всего задействовано 44 сотрудника, 16 единиц спецтехники.

Социально значимые объекты запитываются от 18 передвижных дизель-генераторных установок, энергоснабжению больниц с covid-пациентами ничто не угрожает.

По прогнозам синоптиков, опасные погодные условия (грозы, шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду, местами град) в этом регионе сохраняются.