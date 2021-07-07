Каждый десятый работник готов уволиться из-за вакцинации

Каждый десятый опрошенный россиянин готов уволиться с работы, если его вынудят ставить прививку от коронавируса, об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру».

Опрос провели среди 1,7 тысячи работников во всех регионах РФ. Выяснилось, что 32% опрошенных не планируют ставить прививку от коронавируса, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации.

«Причем наиболее категоричны в этом вопросе молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке», – сказано в сообщении.

Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки. 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют.

Также 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что организм справится сам.