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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Каждый десятый работник готов уволиться из-за вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый десятый опрошенный россиянин готов уволиться с работы, если его вынудят ставить прививку от коронавируса, об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру».

Опрос провели среди 1,7 тысячи работников во всех регионах РФ. Выяснилось, что 32% опрошенных не планируют ставить прививку от коронавируса, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации.

«Причем наиболее категоричны в этом вопросе молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке», – сказано в сообщении.

Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки. 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют.

Также 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что организм справится сам.

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье #Рынок труда
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Топ комментариев

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

great_america

"Надо бороться за тех, кто страну оберегает" - что интересно он имеет в виду? Судя по тому как живут...

Drronum

Естественно! Стратегические инициативы для очередного дворца - это святое! Молодцы!
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