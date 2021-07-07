Эксперты указали на самую частую причину увольнений в России

Самая популярная причина увольнения сотрудников — неудовлетворенность уровнем заработной платы, о чем сообщили 43% опрошенных, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ и Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ

«Около 16% опрошенных среди причин "текучки" выделили несоответствие знаний и навыков должностным обязанностям, 15% — неудобный график работы, 12% — проблемы с проездом до места работы, 11% — сложные отношения в коллективе, 10% — ненормированный рабочий день», — приводит ТАСС результаты исследования.

«Неудовлетворенность уровнем заработной платы — самая распространенная причина увольнения сотрудников, так считают 43% представителей компаний», — говорится в результатах опроса.

Высокий и средний уровни «текучки» в компании фиксирует порядка 33% опрошенных работодателей. «Чаще о низком уровне "текучки" говорят представители малого бизнеса (58% против 46% среди крупных компаний), а также представители предприятий, функционирующих в крупных городах (59%)», — рассказали в НАФИ.

«Для удержания сотрудников стоит разрабатывать прозрачную систему карьерного роста в компании, а при приеме на работу новых сотрудников обсуждать с соискателями условия роста заработной платы и потенциальную карьерную лестницу», — представитель аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.