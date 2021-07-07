Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане

Россия готова задействовать возможности 201-й военной базы в Таджикистане, чтобы защитить союзников в связи с ситуацией в Афганистане, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — цитирует РБК Лаврова.

По его словам, «обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе». Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, и будут сообщать о ситуации постоянному совету, сказал министр.

Лавров добавил, что обстановка в Афганистане «имеет тенденцию к стремительному ухудшению» на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

201-я российская военная база — располагается в Таджикистане — городах Душанбе и Бохтар. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, зенитные ракетные и другие подразделения. С сентября 2015 года в состав соединения также входит авиагруппа.

Путин ранее заявил, что Россия готова помочь Таджикистану из-за обострения в Афганистане — как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности