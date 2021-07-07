Людей обвинили в загрязнении позеленевшей реки Берди

Общественники получили результаты анализов проб из Берди, которая окрасилась в зеленый цвет. Данные говорят о том, что в загрязнении виноваты люди, а не природные факторы.

На прошлой неделе новосибирский общественник Алексей Носов опубликовал фото и видео реки Берди, которая в районе села Морозово окрасилась в зеленый цвет. Кадры прислали местные жители. На снимках видно, что Бердь приобрела ярко-зеленый цвет. Воды также набрали в банку, где можно хорошо рассмотреть ее оттенок. Пробы отправили на анализ.

«По целому ряду показателей предельно допустимые концентрации превышены кратно. И у нас теперь очень много вопросов», – написал Носов в Facebook в среду.

Согласно протоколу лабораторной экспертизы, в Берди оказалось незначительно превышено содержание марганца, алюминия и лития. В семь с лишним раз превышена ПДК железа, в три с лишним раза – фенола.

«Эксперты нам говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей. В девять раз превышено содержание формальдегида. И это уже точно продукт жизнедеятельности человека. Будем искать слив и соответствующие промышленные предприятия выше по течению», – сообщил активист.

Также, по его словам, из множества разнообразных нормативных требований к качеству воды, пока не удалось установить, какие именно относятся к Берди, но если считать по требованиям к рыбохозяйственным водоемам, то содержание нефтепродуктов превышено в 150 раз.

«Нефтепродукты – это не фенол, их водоросли синтезировать не умеют. Иначе бензин мы бы прямо из рек разливали. Откуда такая их концентрация в пробе зеленой жижи из Берди? Где нам искать виновника? С чем связано семикратное превышение ПДК по железу? Может ли это быть следствием промсливов?» – написал Носов.

Он обратился за помощью и разъяснениями к представителям экологического сообщества, чтобы продолжить работу по выявлению источников загрязнения.