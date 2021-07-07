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Актриса Джоди Фостер получила высшую награду Каннского фестиваля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LGEPR / CC BY 2.0

Актриса Джоди Фостер, известная по «Молчанию ягнят», стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви», высшей награды Каннского фестиваля, сообщила пресс-службе фестиваля.

Фостер стала девятым лауреатом в истории премии, она получила статуэтку из рук испанского режиссера Педро Альмодовара. До этого ее получали, в частности, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Аньес Варда, Бернардо Бертолуччи, а также Джейн Фонда.

Актриса в 1988 году получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в картине «Обвиняемые», а в 1992 году — еще один «Оскар» за роль в фильме «Молчание ягнят». В 2013 году Фостер удостоили специальной премии «Золотой глобус» за жизненные достижения в области кинематографа.

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Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.
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