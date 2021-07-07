Актриса Джоди Фостер получила высшую награду Каннского фестиваля

Актриса Джоди Фостер, известная по «Молчанию ягнят», стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви», высшей награды Каннского фестиваля, сообщила пресс-службе фестиваля.

Фостер стала девятым лауреатом в истории премии, она получила статуэтку из рук испанского режиссера Педро Альмодовара. До этого ее получали, в частности, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Аньес Варда, Бернардо Бертолуччи, а также Джейн Фонда.

Актриса в 1988 году получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в картине «Обвиняемые», а в 1992 году — еще один «Оскар» за роль в фильме «Молчание ягнят». В 2013 году Фостер удостоили специальной премии «Золотой глобус» за жизненные достижения в области кинематографа.