Актриса Джоди Фостер получила высшую награду Каннского фестиваля

Актриса Джоди Фостер, известная по «Молчанию ягнят», стала
лауреатом «Золотой пальмовой ветви», высшей награды Каннского фестиваля,
сообщила пресс-службе фестиваля.
Фостер стала девятым лауреатом в истории премии, она
получила статуэтку из рук испанского режиссера Педро Альмодовара. До этого ее
получали, в частности, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Аньес Варда, Бернардо
Бертолуччи, а также Джейн Фонда.
Актриса в 1988 году получила премии «Оскар» и «Золотой
глобус» за роль в картине «Обвиняемые», а в 1992 году — еще один «Оскар» за
роль в фильме «Молчание ягнят». В 2013 году Фостер удостоили специальной премии
«Золотой глобус» за жизненные достижения в области кинематографа.
DrronumНикогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
FazarПри нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.
нина90Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
колобок11Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.