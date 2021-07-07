Изменились правила возвращения из‑за границы привитых от ковида

Переболевшим и привитым от COVID-19 россиянам не придется сдавать ПЦР-тест при въезде в страну — соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля.

Согласно новому постановлению, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев россияне после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест.

Также Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия. До получения результатов следует оставаться в самоизоляции по месту жительства.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг.