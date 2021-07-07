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Массовые мероприятия отложили в Омской области из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Омской области приняли решение отложить массовые мероприятия на более поздний срок из-за неблагополучной эпидситуации, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Массовые мероприятия в сфере спорта, туристской и культурно-досуговой деятельности, запланированные на июль, переносятся на более поздние сроки. Ограничения не коснутся календаря спортивных соревнований федерального и регионального уровня», – говорится в сообщении.

В частности, перенос касается сельской олимпиады «Королева спорта», агротехнической выставки «Агро-Омск, молодежного форума «Ритм». Их отложили до августа, но могут перенести еще дальше, если ситуация не улучшится.

Посещение парков, аттракционов и аквапарков в Омской области пока разрешено. Для фитнес-центров и бассейнов установлено ограничение пропускной способности на уровне 50%.

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