Массовые мероприятия отложили в Омской области из-за коронавируса

Власти Омской области приняли решение отложить массовые мероприятия на более поздний срок из-за неблагополучной эпидситуации, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Массовые мероприятия в сфере спорта, туристской и культурно-досуговой деятельности, запланированные на июль, переносятся на более поздние сроки. Ограничения не коснутся календаря спортивных соревнований федерального и регионального уровня», – говорится в сообщении.

В частности, перенос касается сельской олимпиады «Королева спорта», агротехнической выставки «Агро-Омск, молодежного форума «Ритм». Их отложили до августа, но могут перенести еще дальше, если ситуация не улучшится.

Посещение парков, аттракционов и аквапарков в Омской области пока разрешено. Для фитнес-центров и бассейнов установлено ограничение пропускной способности на уровне 50%.