Финальный сезон сериала «Гранд» вышел в Wink

Премьера пятого сезона комедийного спин-оффа «Отеля Элеон» состоялась в видеосервисе Wink. Новый сезон станет финалом сериала «Гранд».

Ксюша наконец отправится в долгожданный отпуск. Девушка улетит на Мальдивы, оставив место генерального менеджера отеля. А также своего возлюбленного Юру, рядом с которым тут же появится его бывшая девушка Олеся.

Таким образом, отношения Ксюши и Юры будут проверены на прочность, и не один раз, ведь Олеся всерьез решила вернуть себе любимого. Лев Глебович тоже не будет скучать в этом сезоне, его ожидают весьма увлекательные романтические приключения и даже разгадка надоедливого недуга, что мучает его многие годы.

Сериал «Гранд» можно посмотреть в Winkв составе подписок «Start» за 199 рублей в месяц или «Премиум» за 1800 рублей в месяц.