Россия и Китай разработали совместную вакцину от коронавируса

Китайские и российские специалисты завершили совместную разработку новой вакцины от коронавируса, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Разработкой вакцины занимались китайская компания CanSinoBiologics и российская Petrovax. В марте препарат уже проходил третью стадию клинических испытаний, результаты в итоге были признаны успешными.

Совместный препарат представляют собой рекомбинантную векторную вакцину. В качестве «доставщика» антигена в ней используется платформа аденовирусного вектора человека Ad5, несущего S-белок коронавируса, на него вырабатывается иммунный ответ.