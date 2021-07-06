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Россия и Китай разработали совместную вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АО «Биннофарм»

Китайские и российские специалисты завершили совместную разработку новой вакцины от коронавируса, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Разработкой вакцины занимались китайская компания CanSinoBiologics и российская Petrovax. В марте препарат уже проходил третью стадию клинических испытаний, результаты в итоге были признаны успешными.

Совместный препарат представляют собой рекомбинантную векторную вакцину. В качестве «доставщика» антигена в ней используется платформа аденовирусного вектора человека Ad5, несущего S-белок коронавируса, на него вырабатывается иммунный ответ.

Тема: Коронакризис
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