Рособрнадзор оценил отмену ЕГЭ

Рособрнадзор готов реформировать ЕГЭ, однако отмена экзамена не планируется, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Он подчеркнул, что готов обсуждать конструктивные предложения и критику.

«Мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять. Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно уж не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000 годов», — сказал Музаев.

Он отметил, что вопрос о сохранении возможности сдавать ЕГЭ только для поступления в вузы является спорным. Для этого необходимы изменения в законодательство и поддержка экспертного сообщества.

«Здесь вопрос неоднозначный: должны ли мы дать это право такой категории ребят и оставить этот формат или все-таки это приведет к ухудшению их мотивации и знаний в 10-11 классе», — сказал чиновник.

Музаев также уточнил, что запроса на введение нового языка в Единый государственный экзамен по иностранным языкам не поступало. Глава ведомства пояснил, что для введения нового языка необходим запрос со стороны, в том числе вузов.