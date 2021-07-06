НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Рособрнадзор оценил отмену ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
358 2
Фото: © Sibnet.ru

Рособрнадзор готов реформировать ЕГЭ, однако отмена экзамена не планируется, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Он подчеркнул, что готов обсуждать конструктивные предложения и критику.

«Мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять. Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно уж не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000 годов», — сказал Музаев.

Он отметил, что вопрос о сохранении возможности сдавать ЕГЭ только для поступления в вузы является спорным. Для этого необходимы изменения в законодательство и поддержка экспертного сообщества.

«Здесь вопрос неоднозначный: должны ли мы дать это право такой категории ребят и оставить этот формат или все-таки это приведет к ухудшению их мотивации и знаний в 10-11 классе», — сказал чиновник.

Музаев также уточнил, что запроса на введение нового языка в Единый государственный экзамен по иностранным языкам не поступало. Глава ведомства пояснил, что для введения нового языка необходим запрос со стороны, в том числе вузов.

Еще по теме
Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске
«Новые люди» предлагают учить предпринимательству в школах
Если не прошел в вуз: что такое среднее профессиональное образование
Родители в Бурятии сняли видео с лайфхакам для выпускников
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин поздравил жителей Кузбасса
Жара побила температурный рекорд в Сибири
Глава Бурятии прошел ревакцинацию от COVID-19
Строительство новой солнечной электростанции началось в Забайкалье
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
Путин подписал 135 законов за два дня
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 68 голосов
  • Elenapl5 — 41 голос
  • vvs_drakon_black — 40 голосов
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
Sibnet.Ru