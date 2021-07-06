Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием промышленного освоения сибирских земель. Глава государства прибыл в регион с рабочим визитом.

«Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что триста лет назад рудознатец Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положив начало «славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира».

«Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны», — подчеркнул Путин.

До своего поздравления президент возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в музее-заповеднике «Красная горка». Памятник авторства Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона.