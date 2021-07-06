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Путин поздравил жителей Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием промышленного освоения сибирских земель. Глава государства прибыл в регион с рабочим визитом.

«Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что триста лет назад рудознатец Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положив начало «славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира».

«Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны», — подчеркнул Путин.

До своего поздравления президент возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в музее-заповеднике «Красная горка». Памятник авторства Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона.

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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
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