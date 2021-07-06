Девушка-боец примерила прозрачное белье

Американская девушка-боец MMA Пэйдж Ванзант снялась в прозрачном белье и опубликовала фотографии в своем Twitter.

На снимках 27-летняя спортсменка позирует в черном прозрачном белье и в перчатках для MMA, стоя боком перед камерой. Перчатками она прикрывает грудь. Подписчики остались от фото в восторге — некоторые поклонники отметили, что откровенный образ очень идет девушке.

Пэйдж Ванзант получила известность после выступлений в UFC, после чего она перешла в чемпионат Bare Knuckle FC, где проводятся поединки на голых кулаках. 23 июля ей предстоит очередной бой.

Всего она провела 13 боев смешанного стиля, одержала восемь побед и потерпела пять поражений. При этом американка регулярно публикует откровенные снимки в социальных сетях.