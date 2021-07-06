Кадыров выдвинулся на выборы главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона на новый срок, следует из данных избирательной комиссии республики.

Кадыров подтвердил свое намерение баллотироваться на новый срок 26 июня, после того, как его кандидатуру официально поддержал президент России Владимир Путин. В ходе рабочей встречи Путин призвал Кадырова участвовать в новых выборах.

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на единый день голосования 19 сентября. 44-летний Рамзан Кадыров руководит республикой уже 14 лет, по этому показателю он рекордсмен среди всех глав регионов.

Кадырову также принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года. В 2016 году он получил более 97% голосов избирателей в Чечне.