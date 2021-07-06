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Кадыров выдвинулся на выборы главы Чечни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона на новый срок, следует из данных избирательной комиссии республики.

Кадыров подтвердил свое намерение баллотироваться на новый срок 26 июня, после того, как его кандидатуру официально поддержал президент России Владимир Путин. В ходе рабочей встречи Путин призвал Кадырова участвовать в новых выборах.

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на единый день голосования 19 сентября. 44-летний Рамзан Кадыров руководит республикой уже 14 лет, по этому показателю он рекордсмен среди всех глав регионов.

Кадырову также принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года. В 2016 году он получил более 97% голосов избирателей в Чечне.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
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