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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft планирует установить ограничение по времени перехода на новую операционную систему Windows 11, сообщается на официальном сайте американской корпорации.

Пока Microsoft не может назвать точные сроки остановки предложения о бесплатном переходе, оно будет действовать минимум год после официальной даты выхода новой системы. Предполагается, что Windows 11 станет доступна 20 октября 2021 года.

Аналогичное предложение действовало для пользователей Windows 7 и Windows 8 после выхода «десятки». Тогда в компании дали пользователям «устаревших» операционных систем один год, чтобы бесплатно обновиться до Windows 10.

Сейчас Windows 11 доступна для участников программы тестирования Insider. Главное отличие новой операционной системы — революционный дизайн, а также дополнительные функции.

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Технологии #Софт
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