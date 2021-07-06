Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11

Microsoft планирует установить ограничение по времени перехода на новую операционную систему Windows 11, сообщается на официальном сайте американской корпорации.

Пока Microsoft не может назвать точные сроки остановки предложения о бесплатном переходе, оно будет действовать минимум год после официальной даты выхода новой системы. Предполагается, что Windows 11 станет доступна 20 октября 2021 года.

Аналогичное предложение действовало для пользователей Windows 7 и Windows 8 после выхода «десятки». Тогда в компании дали пользователям «устаревших» операционных систем один год, чтобы бесплатно обновиться до Windows 10.

Сейчас Windows 11 доступна для участников программы тестирования Insider. Главное отличие новой операционной системы — революционный дизайн, а также дополнительные функции.